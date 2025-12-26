Cristiano Ronaldo sbarca in politica, suo malgrado. Il premier portoghese socialdemocratico, Luìs Montenegro, nel suo discorso di Natale ha infatti evocato la figura di CR7 come esempio da seguire “per vincere le sfide che ci attendono. Non possiamo accontentarci dei buoni risultati ottenuti nel 2025. Sappiamo che, se rimaniamo così, perderemo terreno rispetto ai progressi degli altri. Dobbiamo invece approfittare della congiuntura favorevole nei conti economici per continuare a progredire e a crescere più degli altri. È la differenza tra giocare per pareggiare o giocare per vincere. La mia opzione è naturalmente la seconda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cristiano Ronaldo in politica (suo malgrado). Il premier portoghese: “Dobbiamo avere la sua mentalità”

Leggi anche: Ricorso Cristiano Ronaldo, la Federazione portoghese prepara il piano contro la squalifica dell’ex Juventus: tre punti per ribaltare tutto, cosa sta succedendo

Leggi anche: Kylian Mbappe rivela di essere mentore di Cristiano Ronaldo e ha descritto la superstar portoghese come “il mio numero uno”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I falchi salviniani e la colomba Giorgetti. Ora il bersaglio è il decreto Ucraina; Cristiano Ronaldo e la foto dopo la sauna. «A 40 anni l'età biologica è quella di un 29enne»; Cristiano Ronaldo senza età, la foto e il fisico d'acciaio; Melania Trump, ecco il trailer del documentario in cui la First Lady si racconta.

Leggi tutto il numero - “Da questa sera dormirò in una tenda, davanti all’ospedale di Isernia, per lanciare un messaggio preciso, visto che le parole non bastano più”. ilfattoquotidiano.it