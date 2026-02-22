Cristiano Ronaldo annuncia la sua prossima squadra | ecco dove giocherà

Cristiano Ronaldo ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita per motivi legati a un’offerta economica allettante. La sua scelta deriva dalla volontà di espandere la popolarità del calcio nella regione e di contribuire allo sviluppo del campionato locale. Ronaldo ha firmato un contratto con un club emergente, portandolo a essere uno dei giocatori più pagati al mondo. La sua presenza suscita grande interesse tra tifosi e media locali.

Il percorso professionale di Cristiano Ronaldo continua a intrecciarsi con il progetto sportivo e culturale dell'Arabia Saudita, delineando una direzione chiara per il futuro. Le dichiarazioni dell'attaccante portoghese offrono una lettura precisa delle sue intenzioni, evidenziando cosa significhi per lui restare al di là delle ipotesi e delle sirene di ritorni in Europa o altrove. Le parole dell'ex stella di Real Madrid, Juventus e Manchester United arrivano senza mezzi toni. Appartengo all'Arabia Saudita. Voglio continuare qui, ha affermato con fermezza, aggiungendo che il legame con il paese è cresciuto fin dall'avvio della sua avventura con l'Al-Nassr.