Cristiano Ronaldo giocherà stasera dopo lo strike action di Al Nassr?

Questa sera Cristiano Ronaldo scenderà in campo con l’Al-Nassr. La sua presenza è in dubbio dopo le voci di uno sciopero contro la gestione della società. I tifosi sono in attesa di vedere se il portoghese giocherà o deciderà di non scendere in campo. La situazione tiene banco in Arabia Saudita, alimentando le polemiche e le attese.

Sito inglese: Cristiano Ronaldo è al centro di una tempesta nella Pro League saudita, dove si ritiene che il veterano attaccante sia in sciopero per la gestione dell’Al-Nassr. Ronaldo si è unito al club di Riyadh nel 2023 ma ha saltato l’ultima partita della Pro League, secondo quanto riferito a causa di disaccordi con i rappresentanti del Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita, che è il proprietario di maggioranza di Al-Nassr e di altri tre club della Pro League. Il 41enne è stato regolarmente portato fuori per scopi di propaganda globale, ma la mancanza di successo ha apparentemente fatto infuriare il veterano da 165 milioni di sterline all’anno, spiegando la sua assenza dalla squadra contro Al-Riyadh lunedì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Cristiano Giuntoli potrebbe approdare all’Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo, come nuovo direttore sportivo.

Cristiano Ronaldo ha deciso di non allenarsi più con l'Al-Nassr, in segno di protesta.

Argomenti discussi: Cristiano Ronaldo rifiuta di giocare con l’Al Nassr: clamorosa protesta per colpa di Benzema; Monaco-Juve: classifica Champions, chi trova Spalletti agli spareggi; Cristiano Ronaldo non ne vuole sapere di giocare con l'Al Nassr: Benzema ha peggiorato le cose; Cristiano Ronaldo non gioca per protesta: polemica contro il Pif e l’Al Nassr sul mercato.

Cristiano Rolando 'sciopera' e scuote la Saudi League(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Giocherà o non giocherà? I tifosi di Cristiano Ronaldo e i dirigenti della sua squadra, l'Al Nassr, vivono ore di tensione in attesa di sapere se questa sera la stella portoghe ... msn.com

Perché Cristiano Ronaldo ha postato il motto della Juventus ricevendo milioni di likeMinuto 114° del match di Saudi Pro League tra l'Al Nassr e l'Al Fayha, il punteggio è fermo sull'1-1, un risultato che non può andare bene ai padroni di casa, sempre più involati in vetta alla ... fanpage.it

La Saudi Pro League risponde a Cristiano Ronaldo: "Nessun calciatore può decidere le strategie del proprio club. L'Al-Nassr è indipendente da PIF" facebook

Tramite un portavoce, la Saudi League ha risposto al comportamento di Cristiano Ronaldo, che non ha giocato le ultime due partite con l’Al-Nassr come forma di protesta nei confronti del sistema CR7 accusa PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita che deti x.com