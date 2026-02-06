Cristiano Ronaldo giocherà stasera dopo lo strike action di Al Nassr?

Questa sera Cristiano Ronaldo scenderà in campo con l’Al-Nassr. La sua presenza è in dubbio dopo le voci di uno sciopero contro la gestione della società. I tifosi sono in attesa di vedere se il portoghese giocherà o deciderà di non scendere in campo. La situazione tiene banco in Arabia Saudita, alimentando le polemiche e le attese.

Sito inglese: Cristiano Ronaldo è al centro di una tempesta nella Pro League saudita, dove si ritiene che il veterano attaccante sia in sciopero per la gestione dell’Al-Nassr. Ronaldo si è unito al club di Riyadh nel 2023 ma ha saltato l’ultima partita della Pro League, secondo quanto riferito a causa di disaccordi con i rappresentanti del Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita, che è il proprietario di maggioranza di Al-Nassr e di altri tre club della Pro League. Il 41enne è stato regolarmente portato fuori per scopi di propaganda globale, ma la mancanza di successo ha apparentemente fatto infuriare il veterano da 165 milioni di sterline all’anno, spiegando la sua assenza dalla squadra contro Al-Riyadh lunedì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Cristiano Ronaldo Al Nassr

Ultime notizie su Cristiano Ronaldo Al Nassr

Argomenti discussi: Cristiano Ronaldo rifiuta di giocare con l’Al Nassr: clamorosa protesta per colpa di Benzema; Monaco-Juve: classifica Champions, chi trova Spalletti agli spareggi; Cristiano Ronaldo non ne vuole sapere di giocare con l'Al Nassr: Benzema ha peggiorato le cose; Cristiano Ronaldo non gioca per protesta: polemica contro il Pif e l’Al Nassr sul mercato.

