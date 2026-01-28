IWONDERFULL Prime Video Channels | le uscite di febbraio tra cinema d’autore animazione e crime internazionale

A febbraio 2026, IWONDERFULL Prime Video Channels lancia una serie di novità nel suo catalogo. Tra cinema d’autore, film di animazione e crime internazionale, la piattaforma punta a offrire una varietà di titoli per tutti i gusti. Le uscite si concentrano sulla qualità e sul forte carattere dei registi, rimanendo fedele a un’impronta autoriale riconoscibile.

Nel mese di febbraio 2026, IWONDERFULL Prime Video Channels arricchisce la propria offerta con una selezione di titoli che attraversano generi e sensibilità diverse, mantenendo un forte imprinting autoriale. Dall’animazione fantascientifica al crime nordico, fino alla commedia d’autore francese, le nuove uscite propongono storie capaci di intrattenere e allo stesso tempo interrogare il presente. Una programmazione pensata per chi cerca contenuti curati e non convenzionali. Le novità si distribuiscono lungo tutto il mese, confermando la vocazione trasversale del canale. Si parte il 17 febbraio con Mars Express, film d’animazione diretto da Jérémie Périn e ambientato nel 2200. 🔗 Leggi su Game-experience.it

