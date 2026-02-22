Covid 6 anni fa i primi casi nella Bergamasca Fu solo l’inizio dell’incubo

Il primo caso di Covid nella Bergamasca è stato riscontrato all’ospedale di Alzano il 23 febbraio 2020, attirando l’attenzione sulla diffusione del virus. La scoperta ha portato a un rapido aumento dei contagi, con oltre 4.500 vittime nel mese più difficile. La presenza del virus ha messo in allarme le strutture sanitarie e le autorità locali, che si sono subito mobilitate per contenere l’epidemia. La memoria di quei giorni segna ancora la regione.

L’ANNIVERSARIO. All’ospedale di Alzano, domenica 23 febbraio 2020. In Bergamasca 4.500 vittime nel mese più tragico. A un certo punto furono silenziate anche le sirene delle ambulanze. Perché reclamare la precedenza su strade deserte era paradossale e perché quegli ululati generavano ansia per un virus capace di uccidere insinuandosi subdolamente sotto la porta di casa. Stessa cosa successe alle campane delle chiese, che per annunciare i decessi arrivarono a suonare a martello quasi incessantemente, scandendo con il loro ritmo funebre le giornate di una popolazione ostaggio dell’angoscia. Accadeva sei anni fa nella Bergamasca, precipitata dal virus in scenari quasi apocalittici dopo un iniziale stordimento che rallentò la presa di coscienza collettiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

