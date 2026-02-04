Tumori 6.700 nuovi casi all’anno nella Bergamasca Ma si guarisce di più

La regione conta circa 6.700 nuovi casi di tumore ogni anno, con prevalenza di quelli alla prostata e al seno. I numeri sono in aumento anche per il pancreas. Tuttavia, le statistiche mostrano che si guarisce di più rispetto al passato, grazie a diagnosi più tempestive e a trattamenti più efficaci. Zambelli spiega che la capacità di individuare i tumori in fase precoce ha migliorato le possibilità di sopravvivenza.

LA GIORNATA. I più diffusi alla prostata e al seno, in aumento al pancreas. Zambelli: «Miglior capacità di diagnosi, è cresciuto il tasso di sopravvivenza». I corretti stili di vita, l'importanza degli screening, l'efficacia delle terapie, i progressi della ricerca. Sono nodi strettamente intrecciati, quando si parla di prevenzione e cura dei tumori, tema delicato ma ineludibile perché tocca la quotidianità di molti. In Bergamasca, in media, le nuove diagnosi sono circa 6.700 ogni anno. «La tendenza è quella di un lieve incremento, in linea con il trend nazionale e in parte dovuta a una migliore capacità diagnostica, ma aumenta anche la prevalenza, cioè le persone che sopravvivono alla malattia».

