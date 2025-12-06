Influenza già 3,3 milioni di casi I sintomi diversi dal Covid e come curarsi | No antibiotici paracetamolo solo in un caso

La stagione influenzale sta già entrando nel vivo. Secondo i dati del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'ultima settimana, 585 mila. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Influenza, già 3,3 milioni di casi. I sintomi (diversi dal Covid) e come curarsi: «No antibiotici, paracetamolo solo in un caso»

