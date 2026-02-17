Cuore bruciato il medico supertestimone che si era dimesso | Dietro il dramma catena errori di comunicazione

Il medico supertestimone, che si era dimesso, afferma che il cuore bruciato è stato causato da una serie di errori di comunicazione durante le fasi cruciali dell’intervento. Nella sua testimonianza, ha raccontato che le informazioni non sono state condivise correttamente tra i membri del team, creando confusione e ritardi. Un esempio concreto riguarda la mancata ricezione di aggiornamenti tempestivi che avrebbero potuto salvare il paziente.