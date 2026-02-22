Cosenza maltempo e danni al patrimonio | Caruso lancia il piano

Il maltempo ha causato danni significativi al patrimonio storico di Cosenza, spingendo l’amministrazione a pianificare interventi urgenti. Franz Caruso ha annunciato un piano specifico per rafforzare le strutture colpite e prevenire ulteriori danni. Le recenti piogge intense hanno aggravato le condizioni di edifici antichi e infrastrutture, richiedendo azioni immediate. La città si prepara a intervenire per proteggere il suo patrimonio più prezioso.

Cosenza sotto pressione: Franz Caruso tra emergenza maltempo e la ricerca di soluzioni strutturali per un territorio fragile. Il candidato alla presidenza della Provincia di Cosenza, Franz Caruso, ha intrapreso un intenso giro di sopralluoghi nei comuni della Presila cosentina e della Sibaritide, aree particolarmente colpite dal maltempo delle ultime settimane. L’obiettivo è duplice: da un lato, esprimere solidarietà agli amministratori locali e alle comunità duramente provate; dall’altro, valutare direttamente l’entità dei danni e avviare una riflessione concreta sulla necessità di un piano straordinario per la sicurezza del territorio, considerato da molti una vera e propria emergenza strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Cosenza riparte dal commercio: a Palazzo dei Bruzi il piano Branda-Caruso

Calabria: Maltempo, interrotta la ferrovia Cosenza-Catanzaro. Fiumi esondati e danni ai binari, ripristino in corso.Il maltempo ha causato l’interruzione della ferrovia tra Cosenza e Catanzaro, con fiumi esondati che hanno allagato i binari e danneggiato le infrastrutture ferroviarie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Meteo. Maltempo in Calabria, venti forti, esondazioni a Cosenza, mareggiate. Numerosi danni e criticità; Maltempo, piogge e mareggiate: danni in Calabria e Campania; Maltempo, esondato fiume a Cosenza: acqua e fango sulle strade; Il maltempo devasta Cosenza e provincia: Costarella lavora con i sindaci. Danni ingenti alla viabilità.

Il maltempo fa danni a Cosenza. A Rende tagliato un pino, interrotta la strada tra Perito e PedaceLe folate di questa notte, che continuano anche stamattina, stanno arrecando diversi problemi in tutta la provincia. Nel capoluogo tronco su una Yaris. Valori quasi record registrati a Mendicino ... cosenzachannel.it

Maltempo a Cosenza, danni contenuti grazie alla prevenzione: Caruso elogia Calabria VerdeIl sindaco Caruso evidenzia come la sinergia con Calabria Verde e gli interventi avviati dal 2022 su alvei e argini a Cosenza abbiano ridotto il rischio di esondazioni durante l’ultima ondata di malte ... quicosenza.it

Maltempo in Calabria, arriva il ciclone Pedro: ansia nella Sibaritide e a Cosenza. Neve in Sila e raffiche oltre gli 80 km/h: La Calabria torna nella morsa del maltempo. Il ciclone Pedro è arrivato prepotente nella nottata, riportando piogge intense, vento forte e u - facebook.com facebook

#Maltempo #Cosenza, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco, specialmente nel territorio di Cassano allo Ionio, colpito nei giorni scorsi dall’esondazione del Crati: soccorritori fluviali e squadre ordinarie assistono la popolazione recuperando beni dalle case all x.com