Cosenza riparte dal commercio | a Palazzo dei Bruzi il piano Branda-Caruso

Cosenza riparte dal commercio. Questa mattina, in Comune, è stato presentato il nuovo piano Branda-Caruso, che punta a rilanciare le attività commerciali della città. La Consulta per il Commercio si è insediata ufficialmente e inizierà subito a lavorare per mettere in campo le prime iniziative. La città cerca di riaccendere il settore e di attrarre nuovi investimenti.

Cosenza punta su un nuovo slancio commerciale, un piano ambizioso delineato a Palazzo dei Bruzi, sede del Comune, dove si è insediata la nuova Consulta per il Commercio. L’incontro, avvenuto ieri pomeriggio, ha segnato l’inizio di una fase di riprogrammazione delle politiche dedicate al settore commerciale cittadino, un comparto che, secondo il sindaco Franz Caruso, riveste un ruolo strategico per l’economia locale, ma che continua a risentire delle conseguenze della crisi post-pandemica e dell’inarrestabile crescita dell’e-commerce. L’amministrazione comunale, guidata da Caruso e dal neo assessore alle Attività Produttive e Turismo, Sarino Branda, si impegna a un sostegno mirato e a politiche di rilancio equilibrate, consapevoli delle sfide che il commercio cosentino si trova ad affrontare.🔗 Leggi su Ameve.eu

