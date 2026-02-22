Cosa fa Max Pezzali a Sanremo | le 5 serate The Party Boat su Costa Toscana sono solo l’inizio

Max Pezzali ha scelto di esibirsi a Sanremo per promuovere il suo nuovo tour, che include cinque serate a bordo di Costa Toscana. L’artista pavese ha deciso di coinvolgere il pubblico con una serie di concerti esclusivi sulla nave, creando un evento unico nel suo genere. La sua presenza al festival ha attirato l’attenzione di molti fan e curiosi, desiderosi di ascoltare dal vivo le sue hit. La tournée proseguirà con altre tappe in tutta Italia.

Pavia – Max Pezzali a Sanremo. L'avventura sanremese del leggendario artista pavese – che negli ultimi anni sta attraversando una nuova "golden era" della sua (straordinaria) carriera – sulla Costa Toscana è iniziata, sotto il vessillo " Max Forever - The Party Boat". Cosa significa? Da martedì a sabato, Max sarà protagonista di cinque serate a tema, cinque feste a bordo di una nave che, ha detto il canrtante, "mi sembra già casa". "Sono da sempre ossessionato da tutte quelle location strane dove fare concerti, quei luoghi non convenzionali come una nave da crociera, una cosa che all'estero si fa già, anche in America ad esempio.