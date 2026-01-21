L'anno che ha cambiato il mondo | Trump i dazi la democrazia e la fine dell'Occidente
Il 2023 è stato un anno segnato da eventi che hanno profondamente influenzato il panorama globale. Tra tensioni geopolitiche, crisi internazionali e sfide interne, si è assistito a un'erosione delle istituzioni democratiche e a un ridimensionamento delle relazioni tra le nazioni. In questo contesto, analizzare le principali dinamiche e i cambiamenti avvenuti è fondamentale per comprendere le trasformazioni in atto e le possibili evoluzioni future.
Groanlandia, Venezuela, Iran, Gaza. Ma anche l'ICE e la repressione interna. Un anno tra follia e strappi che hanno indebolito la democrazia e le relazioni internazionali.🔗 Leggi su Fanpage.it
