Corteo dei contrari alle Olimpiadi anticipa la cerimonia di chiusura in Arena

Un gruppo di associazioni ha organizzato un corteo a Verona, reagendo contro i costi elevati e le conseguenze ambientali delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La protesta si è concentrata sulla spesa pubblica ritenuta eccessiva e sull’aumento della presenza militare nel centro storico. La manifestazione ha anticipato la cerimonia di chiusura in Arena, attirando numerosi cittadini desiderosi di esprimere il loro dissenso. La mobilitazione prosegue con altri incontri pubblici programmati nei prossimi giorni.

Una rete di associazioni e realtà sociali ha contestato l'uso di fondi (definito uno spreco), l'impatto ambientale e la militarizzazione del centro storico di Verona legati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Per questo motivo, una manifestazione nazionale è stata programmata per oggi, 22 febbraio, giorno in cui l'Arena ospita la cerimonia di chiusura dell'evento. Il corteo, partito da Porta Palio e animato da percussioni e bandiere della Palestina e della pace, ha sfilato per le vie cittadine al grido di “Olimpiadi No Grazie”, denunciando un sistema che privatizza i profitti a scapito degli spazi collettivi e dei diritti sociali. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Olimpiadi Milano-Cortina, oggi alle 20 cerimonia di chiusura dei Giochi all'Arena di Verona: tra gli ospiti Roberto Bolle e Achille Lauro

Achille Lauro per le Olimpiadi all'Arena di Verona: cosa canterà durante la cerimonia di chiusura dei Giochi

