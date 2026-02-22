Cornelia sotto assedio l' appello | Serve subito una zona rossa

Cornelia sta vivendo un momento di tensione a causa di un gruppo di nordafricani che ha preso il controllo di alcune aree tra l’Hotel Gelsomino e il parcheggio del supermercato Pewex. La presenza del gruppo ‘Maranza’ ha provocato scontri e paura tra i residenti. Un rappresentante della comunità chiede con urgenza l’istituzione di una zona rossa per garantire la sicurezza. La richiesta nasce dalla crescente allerta tra i cittadini. La situazione continua a essere molto delicata.

AGI - Cornelia è sotto assedio, presa d'assalto dai 'Maranza' - un gruppo di nordafricani che vivono tra l'Hotel Gelsomino e il parcheggio del supermercato Pewex -, e per questo serve una ' zona rossa ' immediata". Ne è convinto Daniele Giannini, ex presidente del XIII Municipio ed ex consigliere regionale della Lega, che, in un'intervista all'AGI, racconta la situazione difficile che sta vivendo il quartiere a pochi passi da San Pietro. "Ora basta, siamo sotto assedio: serve un cambio di passo immediato. Quanto accaduto oggi nel quadrante di Cornelia è una tragedia che scuote l'intero quartiere.