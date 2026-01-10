Pontedecimo ha paura | Siamo sotto assedio dei camion serve un' alternativa

A Pontedecimo, residenti e commercianti esprimono preoccupazione per l'aumento del traffico di camion, soprattutto dopo la chiusura della strada di Santa Marta. La presenza massiccia di Tir ha creato disagio e insicurezza nella zona, rendendo urgente la ricerca di soluzioni alternative per alleviare il problema e ripristinare la tranquillità degli abitanti.

Ancora una vittima della strada a Genova. Un uomo di 54 anni ha perso la vita questa mattina in via Natale Gallino a Pontedecimo mentre stava attraversando la strada con il suo deambulatore. L’anziano è stato travolto da un camion e per lui non c’è stato null - facebook.com facebook

