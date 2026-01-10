Pontedecimo ha paura | Siamo sotto assedio dei camion serve un' alternativa
A Pontedecimo, residenti e commercianti esprimono preoccupazione per l'aumento del traffico di camion, soprattutto dopo la chiusura della strada di Santa Marta. La presenza massiccia di Tir ha creato disagio e insicurezza nella zona, rendendo urgente la ricerca di soluzioni alternative per alleviare il problema e ripristinare la tranquillità degli abitanti.
Lo sfogo di abitanti e negozianti della zona dell’incidente. «Invasi dai Tir dopo la chiusura della strada di Santa Marta». 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
