Pontedecimo ha paura | Siamo sotto assedio dei camion serve un' alternativa

Da ilsecoloxix.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pontedecimo, residenti e commercianti esprimono preoccupazione per l'aumento del traffico di camion, soprattutto dopo la chiusura della strada di Santa Marta. La presenza massiccia di Tir ha creato disagio e insicurezza nella zona, rendendo urgente la ricerca di soluzioni alternative per alleviare il problema e ripristinare la tranquillità degli abitanti.

Lo sfogo di abitanti e negozianti della zona dell’incidente. «Invasi dai Tir dopo la chiusura della strada di Santa Marta». 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

