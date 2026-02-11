Roma | controlli all’Aurelio e alla stazione metropolitana Cornelia 8 arresti

Questa mattina i carabinieri hanno effettuato controlli intensi nel quartiere Aurelio, soprattutto vicino alla stazione metropolitana Cornelia. Durante le operazioni, otto persone sono state arrestate e un’altra denunciata. Le forze dell’ordine continuano a presidiare l’area per garantire la sicurezza dei cittadini.

Otto persone sono state arrestate e una è stata denunciata a seguito dei controlli svolti dai carabinieri nel quartiere Aurelio, in particolare nei pressi della fermata metropolitana Cornelia. I militari della compagnia San Pietro hanno identificato un totale di 182 persone e verificato 56 veicoli. Durante queste operazioni, tre negozi sono stati multati per violazioni amministrative e sette individui sono stati sanzionati per possesso di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati figura un 23enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a cedere 4 grammi di hashish a un coetaneo proprio davanti alla stazione della Metro A.

Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nel quartiere Aurelio, arrestando quattro persone e denunciandone altre tre.

Nella capitale, i carabinieri hanno effettuato controlli tra i quartieri Aurelio e Parioli, portando all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre quattro.

