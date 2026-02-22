Chi erano Maria Alejandra Nigrotti ed Evandro Maravalli la coppia in attesa di un bimbo trovata morta in una tenda

Maria Alejandra Nigrotti ed Evandro Maravalli sono stati trovati morti in una tenda lungo il fiume Tronto ad Ascoli, dopo che erano scomparsi durante un'escursione. La loro presenza nella natura aveva attirato l’attenzione di amici e familiari, preoccupati per il loro silenzio improvviso. Un passante ha segnalato il ritrovamento, portando le forze dell’ordine sul luogo. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia improvvisa.

Si chiamavano Maria Alejandra Nigrotti ed Evandro Maravalli i due giovani trovati morti in una tenda sul fiume Tronto ad Ascoli. I due erano stati adottati da due famiglie di Ascoli, ma erano di origini colombiane e brasiliane. Maria Alejandra era incinta e prossima al parto.