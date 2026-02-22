Coppia morta in tenda ad Ascoli disposta autopsia Il testimone | Non capisco perché dormivano là

Una coppia di giovani è stata trovata senza vita in una tenda vicino al fiume Tronto ad Ascoli, dopo che un testimone ha osservato la loro presenza in quella zona. La causa del decesso rimane ancora sconosciuta, e le autorità hanno deciso di eseguire un’autopsia sui corpi per chiarire le circostanze. La donna era incinta all’ottavo mese e si trovava con il compagno in quella zona remota. Le indagini proseguono per stabilire cosa sia accaduto.