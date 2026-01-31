Controlli nei locali notturni a Giugliano | irregolarità sanitarie e sulla sicurezza

I carabinieri e i funzionari della Asl Napoli 2 Nord sono entrati in un noto locale di Giugliano durante un controllo di routine. Hanno trovato diverse irregolarità sia dal punto di vista sanitario che sulla sicurezza. Il proprietario ha ora sette giorni di tempo per mettere in regola le pratiche richieste. La situazione ha acceso i riflettori sulla gestione dei locali notturni in zona.

Carabinieri e Asl Napoli 2 Nord in un noto locale della zona: riscontrate diverse difformità, prescrizioni al titolare da sanare entro 7 giorni.. Controlli nei locali notturni. Questa notte i Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania con i militari della locale Tenenza insieme al personale dell'Asl Napoli 2 Nord hanno controllato un noto locale notturno della zona. Riscontrate diverse difformità sia in materia sanitaria che di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le criticità emerse riguardano la manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature; l' igiene dei locali e delle attrezzature; l'igiene degli alimenti e il loro stato di conservazione; l'etichettatura e marcatura dei prodotti; la formazione del personale.

