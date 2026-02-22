Controlli nelle dicoteche Ok il Bronson

Un maxi controllo delle forze dell'ordine ha riguardato alcune discoteche, tra cui il club Bronson, per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. La decisione deriva dagli ultimi incidenti che hanno coinvolto locali notturni, spingendo le autorità a intensificare i controlli. Durante l'intervento sono state controllate le certificazioni e le condizioni di sicurezza degli ambienti. La verifica si è conclusa con esiti positivi nel locale più frequentato dai giovani.

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli nelle dicoteche. Ok il Bronson

Sulla scia dei recenti fatti di cronaca che hanno acceso i riflettori sulla sicurezza nei locali pubblici, in particolare dopo i tragici eventi di Crans Montana, un vasto servizio straordinario di controllo del territorio è stato attuato nel fine settimana. L’operazione, disposta in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha messo sotto la lente d’ingrandimento, in particolare, la discoteca Bronson di cui l’esito ha confermato il rispetto di tutte le normative vigenti. L’attività interforze, coordinata dalla Questura di Ravenna, ha visto il coinvolgimento di Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Polizia Provinciale di Ravenna, oltre a Vigili del Fuoco e Ispettorato Territoriale del Lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: "Risorgimento": Mille presenta al Bronson il suo nuovo album Il super-gruppo Si! Boom! Voilà! Questa sera sul palco del BronsonUn nuovo progetto musicale si prepara a conquistare il palco del Bronson di Ravenna questa sera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Controlli nelle dicoteche. Ok il Bronson; Controlli straordinari tra discoteche e piazze: sospese per cinque giorni due attività pubbliche per garantire sicurezza e ordine; Controlli antincendio alle discoteche – Stop momentaneo al 7stelle; Sicurezza nei locali: multata una discoteca. Genova, controlli straordinari nelle discoteche rilevano irregolaritàA Genova controlli notturni in quattro discoteche rilevano irregolarità su sicurezza, antincendio e somministrazione alcol, con sanzioni per migliaia di euro. ligurianotizie.it Ancora controlli nelle discoteche tra la Foce e Brignole: multe per quasi 8.000 euroAncora controlli nelle discoteche tra la Foce e Brignole: multe per quasi 8.000 euro ... msn.com Controlli nelle discoteche, raffica di sanzioni: irregolarità su sicurezza, alcol e uscite di emergenza genovaquotidiana.com/2026/02/21/con… x.com Chiuso un pubblico esercizio a Terni. Rafforzati controlli su discoteche e locali - facebook.com facebook