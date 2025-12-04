Risorgimento | Mille presenta al Bronson il suo nuovo album

Sabato 6 dicembre alle 21, Mille sarà al Bronson Club di Madonna dell'Albero, in collaborazione con Retro Pop Live, per presentare. in un concerto-evento, il suo nuovo album "Risorgimento". Mille, nome d'arte di Elisa Pucci, arriva al Bronson proprio nel momento in cui la sua corsa accelera

Al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu'Tracks, arriva Mille - alias Elisa Pucci che presenta in quest'unica data napoletana il suo primo album "Risorgimento".

Mille, l'album Risorgimento: "È il movimento che riporta alla vita, è evoluzione" - Risorgimento è il primo album solista di Mille, artista eclettica e cantautrice dalla scrittura spudorata.

MILLE: "Cantare dal vivo è meglio del sesso" - Un disco che attesta il percorso di crescita in continua evoluzione di un'artista che non riesce a stare ferma, perché «chi dorme non ...

Il "Risorgimento" di Mille, dai talent al cantautorato pop rock - La cantautrice e musicista Mille, alias Elisa Pucci, ha intrapreso un percorso solista in italiano che mescola pop e cantautorato, con una scrittura incisiva, teatrale e ...