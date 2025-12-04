Risorgimento | Mille presenta al Bronson il suo nuovo album

Sabato 6 dicembre alle 21, Mille sarà al Bronson Club di Madonna dell’Albero, in collaborazione con Retro Pop Live, per presentare. in un concerto-evento, il suo nuovo albumRisorgimento”. Mille, nome d’arte di Elisa Pucci, arriva al Bronson proprio nel momento in cui la sua corsa accelera: i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

