Il super-gruppo Si! Boom! Voilà! Questa sera sul palco del Bronson

Un nuovo progetto musicale si prepara a conquistare il palco del Bronson di Ravenna questa sera. Il super-gruppo Si! Boom! Voilà! si esibirà davanti a un pubblico appassionato, portando energia e sonorità fresche. Nato dall’unione di cinque musicisti noti per la loro vivacità e creatività, il gruppo promette un’esibizione intensa e coinvolgente. L’evento attira l’attenzione di molti appassionati di musica indie e alternative. La serata si preannuncia ricca di sorprese e emozioni.

© Ilrestodelcarlino.it - Il super-gruppo Si! Boom! Voilà! Questa sera sul palco del Bronson

Un nuovo progetto musicale arriva a solcare il palco più ’indie’ di Ravenna. Questa sera al Bronson Club di Madonna dell’Albero arriva un ’super-gruppo’, nato dall’energia di cinque musicisti tra i più irrequieti del panorama nazionale. Si! Boom! Voilà! è il nome del progetto che unisce Roberta Sammarelli (ex Verdena), Davide Lasala, Giulio Ragno Favero, Giulia Formica e Michelangelo Mercuri, in arte N.A.I.P (noto per la partecipazione a XFactor 2020). Cinque personalità con percorsi profondamente diversi, ma accomunate dalla stessa tensione creativa. Dopo anni di palchi, dischi e collaborazioni diverse, sentono l’urgenza di ricominciare da un suono crudo, diretto, umano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un live di musica cruda e sperimentale: sul palco i cinque musicisti di Si! Boom! VoilàSabato 21 febbraio, cinque musicisti italiani si esibiranno sul palco del Bronson Club per suonare dal vivo il progetto Si! Boom! Voilà!, nato dall’unione di Roberta Sammarelli, Davide Lasala, Giulio Ragno Favero, Giulia Formica e Michelangelo Mercuri. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il super-gruppo Si! Boom! Voilà! Questa sera sul palco del Bronson; The Mute Gods: il supergruppo prog rock che ha ridefinito il suono del XXI secolo; SI! BOOM! VOILÀ! live Livorno/Roma; Cinque amici in scena con il rock ribelle dei Sì! Boom! Voilà!. SUPER SORPRESA BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM per la Carissima @caterinabalivo #BuonCompleannoCaterina +6. @voltabuonarai #LaVoltaBuona Tantissimi Auguri da parte di @ZeusMega @lorenzog31 @TeleVi x.com BOOM SANREMO! Carlo Conti annuncia il super ospite della finale: sarà Andrea Bocelli a illuminare l'Ariston! Dall'album "Season of Champions" al palco che lo ha visto nascere, il tenore dei record torna per un finale leggendario. Ma non sarà solo: - facebook.com facebook