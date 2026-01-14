Il VAR della semifinale di Carabao Cup tra Manchester City e Newcastle ha causato tensioni, con un’operazione di circa sei minuti per annullare un gol di Antoine Semenyo. Pep Guardiola ha espresso il suo disappunto, sottolineando come questa decisione abbia evidenziato differenze di trattamento. La gestione del VAR continua a suscitare discussioni, mettendo in luce le sfide di un sistema che mira a garantire correttezza, ma che spesso genera critiche e malumori tra gli addetti ai lavori.

Il Var della semifinale di Carabao Cup tra Manchester City e Newcastle ha fatto infuriare Pep Guardiola dopo ave impiegato quasi sei minuti per annullare un gol di Antoine Semenyo. Il neo attaccate del City aveva da poco segnato il 2-0 ma al termine di un lungo controllo si era visto annullare la doppietta per il fuorigioco di Haaland giudicato in posizione tale da impedire l’intervento del difensore. Il City ha poi vinto ugualmente 2-0. Ne scrive il Times Parlando a Sky Sports, Guardiola ha detto: “Vorrei sapere perché il Var, al 60’ della partita di Premier League contro il Newcastle (22 novembre), che abbiamo perso 2-1, quando era sullo 0-0, per un rigore folle per fallo di (Fabian) Schar su Phil Foden, non è nemmeno intervenuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Var fa infuriare anche Guardiola: sei minuti di attesa per annullare un gol del City e lui sbotta: «Due pesi e due misure»

Leggi anche: Napoli, il Ministro a gamba tesa sugli arresti dei tifosi a Eindhoven: “Due pesi due misure”

Leggi anche: Sci di fondo, Mika Vermeulen: “Russia esclusa? Non mi piace, la FIS applica due pesi e due misure”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Var fa infuriare anche Guardiola: sei minuti di attesa per annullare un gol del City e lui sbotta: «Due pesi e due misure» In Coppa di Lega contro il Newcastle: «Non parlo mai degli arbitri ma non si capisce perché a volte il Var interviene e a volte no. Aspetto facebook