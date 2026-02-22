Conor Benn elogia Garcia e commenta la separazione

Conor Benn ha elogiato Ryan Garcia dopo averlo incontrato in palestra, attribuendo il suo successo alla determinazione e all’impegno costante dell’atleta. Benn ha sottolineato come Garcia lavori duramente ogni giorno, migliorando tecnica e resistenza. Durante l’intervista, Benn ha anche commentato la recente separazione tra Garcia e il suo team, sostenendo che ogni cambiamento può portare nuove opportunità. La discussione si è concentrata sulle future sfide del pugile californiano.

© Mondosport24.com - Conor Benn elogia Garcia e commenta la separazione

Nel panorama pugilistico attuale, le considerazioni di Conor Benn sulla performance di Ryan Garcia e sulla gestione del proprio percorso professionale offrono uno sguardo chiaro sullo stato del peso welter e sulle dinamiche promozionali. Benn analizza l’incontro tra Garcia e Mario Barrios con una lettura tecnica precisa, evidenziando quanto Garcia sia riuscito a imporre ritmo e combinazioni, e indicandone lo stato di fiducia cresciuto di round in round. Secondo Benn, Barrios è stato pressato dall’attacco di Garcia, che è andato avanti senza modificare eccessivamente l’assetto Garcia è apparso in condizione effettiva, capace di fissare l’avversario e di sciorinare una serie di colpi in sequenza, costruendo progressivamente una supremazia chiara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Conor Benn cambia pronostico su Garcia prima del match per il titolo contro BarriosConor Benn ha rivisto il suo pronostico sul combattimento tra Garcia e Barrios, motivato dal recente andamento delle sessioni di allenamento. Shakur Stevenson accetta la clausola sul peso per sfidare Conor BennShakur Stevenson ha accettato di rispettare la clausola sul peso per affrontare Conor Benn. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Conor Benn quiere enfrentar a Ryan García en un estadio del Reino UnidoRyan García todavía no sube al ring contra Mario Barrios, pero la posibilidad de un siguiente combate ya prende la imaginación del boxeo mundial. Conor Benn, retador obligatorio del título welter del ... as.com Conor Benn: A los 12 años me dijeron que estaba poseído por el demonioConor Benn se prepara para la revancha contra Chris Eubank Jr este sábado con el objetivo de resarcirse de la única derrota de su carrera profesional. Antes de volver a saltar al ring, el púgil ... marca.com È uno schifo: il pugile Conor Benn ha tradito Eddie Hearn con Dana White. Dopo essere stato sostenuto per anni, anche dopo aver fallito il famigerato controllo antidoping nel 2022, Benn passa con la società di Dana. Le prime parole del suo annuncio sono p - facebook.com facebook