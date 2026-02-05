shakur stevenson accetta la clausola sul peso per sfidare conor benn

Shakur Stevenson ha accettato di rispettare la clausola sul peso per affrontare Conor Benn. La trattativa tra i due si anima, e ora si attende solo la conferma ufficiale. La decisione di Stevenson di accettare questa condizione apre la strada a un match che molti aspettano da tempo.

Nel contesto di una potenziale sfida tra Shakur Stevenson e Conor Benn, una clausola di reidratazione emerge come elemento chiave nelle trattative, legando questioni sportive a logiche commerciali. L’attenzione è rivolta al modo in cui si gestiscono gli interessi delle parti quando si valuta un confronto lontano da casa e in condizioni di peso variabili. La richiesta di limitare il recupero di peso dopo la pesatura è difesa da chi accompagna Stevenson, che la considera una safeguard commerciale più che una resistenza sportiva. Vi è l’idea che accettare l’evento in Inghilterra porti vantaggi all’avversario per via delle condizioni e della situazione locale, rendendo necessaria una protezione mirata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

