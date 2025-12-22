Kanye West concerto in Italia il 18 luglio 2026 | al via prevendita biglietti per Campovolo

Sono aperte da oggi, lunedì 22 dicembre, le prevendite per i biglietti del concerto di Kanye West, previsto alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 18 luglio 2026. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo l’artista statunitense in una data italiana. I biglietti sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati.

Sono acquistabili da oggi, lunedì 22 dicembre, le prevendite per i biglietti per il concerto di Ye – Kanye West in programma alla Rcf Arena ex Campo Volo di Reggio Emilia sabato 18 luglio 2026. Come acquistare i biglietti. La prevendita early bird ha preso il via oggi alle ore 10.00 su Ticketmaster con biglietti a partire da 89 euro fino ad esaurimento delle disponibilità: https:ticketmasterita.queue-it.net?c=ticketmasterita&e=kw20260718. Una volta conclusa la fase early bird verranno attivate prevendite limitate soggette a disponibilità ridotta. I restanti biglietti e tutti i pacchetti premium saranno messi in vendita dopo la presentazione ufficiale della lineup completa del Festival Hellwatt prevista non prima della fine di gennaio 2026, momento in cui verrà svelato l'intero progetto artistico e produttivo dell'evento.

