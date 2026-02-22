Comuni Montani | doccia gelata per la provincia di Salerno il Governo declassa 38 comunità

Il Governo ha deciso di declassare 38 Comuni montani nel Salernitano, riducendo il numero complessivo da 4.065 a 3.715. Questa scelta si riflette sulla perdita di servizi e investimenti nelle aree più isolate della provincia. La revisione si basa su nuovi criteri di classificazione, che penalizzano le comunità con caratteristiche specifiche di montagna. La decisione provoca reazioni tra gli amministratori locali, che temono un peggioramento delle condizioni di vita nei loro territori.

Con la revisione approvata dal Governo, i Comuni montani in Italia scendono da 4.065 a 3.715, a tutto danno di 63 campanili campani, di cui 38 nel Salernitano. Il nuovo elenco si basa su criteri più rigidi su altitudine e pendenza. A farne le spese, comuni come Pollica, Ascea, Maiori, Minori, Capaccio Paestum e Sapri che dovranno rinunciare ad agevolazioni fiscali, sgravi contributivi e bonus finalizzati allo sviluppo delle aree. Salve, invece, Amalfi, Ravello e Positano. La Campania risulta seconda solo alla Sardegna per numero di declassamenti. Una doccia gelata, dunque, per i Comuni del Sud più fragili. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Comuni montani, Predappio Futura: "Rischiamo di essere esclusi, il governo modifichi la linea"

Comuni montani, Valbonesi (Pd): "Il governo riveda i criteri. La legge restringe i diritti e aumenta i divari"I Comuni montani della Valbonesi (Pd) chiedono al governo di rivedere i criteri di individuazione, ritenendo che la legge attuale limiti i diritti e accentua le differenze tra territori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Comuni montani, ok alla riforma. Doccia fredda per i 24 esclusi: Ma siamo pronti a fare ricorsoIl sindaco di Urbino Gambini (centrodestra) se la prende con Governo, Regione e Anci I parametri da considerare sono tanti, non solo l’altitudine. Per l’agricolturà sarà una mazzata. msn.com

Comuni montani, forbici sull’elenco. Otto quelli fuori dalla lista CalderoliChiavari – La proposta c’è, con tanto di elenco. Eventuali modifiche non sono escluse, ma, al momento, l’ipotesi più probabile è che la lista non sarà modificata. L’elenco in questione è quello di cui ... ilsecoloxix.it

Comuni montani, stangata in Campania: 63 esclusi, 38 nel Salernitano - facebook.com facebook

I problemi che possono nascere dall'esclusione dai comuni montani per 32 comuni liguri x.com