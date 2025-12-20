Comuni montani Predappio Futura | Rischiamo di essere esclusi il governo modifichi la linea

“Una nuova tegola cade sulla nostra testa. A lanciarla è il ministro leghista Calderoli che ha deciso di rivedere i criteri di classificazione dei Comuni montani”. Così interviene Predappio Futura, in una nota. “La decisione prevede un declassamento di tanti comuni tra cui il nostro e altri delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: La riforma Calderoli che taglia i comuni montani: nel Vco 5 i paesi esclusi

