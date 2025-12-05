Censis gli italiani non hanno più fiducia | 7 cittadini su 10 non credono più nei partiti

L'unico leader con una proiezione globale che ottiene la fiducia della maggioranza degli italiani, ovvero il 60,7%, è Papa Leone XIV. A pesare su questa situazione c'è anche l'immobilismo europeo sui temi internazionali, tra cui i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Censis, gli italiani non hanno più fiducia: 7 cittadini su 10 non credono più nei partiti

Altre letture consigliate

Dario De Lucia. . FAKE NEWS. Secondo una recente indagine del Censis più del 76% degli italiani ritiene che le fake news siano sempre più sofisticate e difficili da scoprire, oltre il 20% crede di non avere le competenze per riconoscerle, mentre il 61% di aver - facebook.com Vai su Facebook

Censis 2025. L'Italia immortale e ferma, nell'età selvaggia: impreparati al futuro, si è spento il sogno collettivo Vai su X

Censis: «Italiani insofferenti alla politica, nelle case sempre meno figli e libri» - L'Italia che diserta le urne, gravata dal debito pubblico, rivolge la propria fiducia agli autocrati internazionali e ai device. msn.com scrive

Censis, italiani al microscopio: grande debito, fascino per gli autocrati e tanta voglia di sesso - Il nuovo rapporto disegna un Paese sempre più povero e anziano, disilluso dalla politica e oberato da un debito pubblico senza precedenti. Da repubblica.it

L'Italia a due facce nei numeri del Censis. Alcune sorprese e qualche brivido - Rapporti sessuali più frequenti, il ceto medio malato e una politica più lontana che mai, mentre il 30 per cento degli intervistati crede che le autocrazie siano più adatte allo spirito dei tempi. Secondo ilfoglio.it

Il Censis e gli ‘immortali’: 23.548 centenari in un’Italia che invecchia - Il 24,7% della popolazione italiana ha più di 65 anni: l'ultimo Rapporto Censis e la sfida della longevità sana. Lo riporta fortuneita.com

Gli italiani? Più poveri ma sempre connessi. Giornali a picco, tv regina - Donne e sesso: tra consapevolezza e falsi miti duri a morire. Riporta msn.com

Censis, Rapporto 2025: italiani non credono più a partiti e non comprano più giornali - Il 72% degli italiani è disilluso: non crede più ai partiti, ai leader politici e al Parlamento. Secondo msn.com