Censis gli italiani non hanno più fiducia | 7 cittadini su 10 non credono più nei partiti

Ildifforme.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'unico leader con una proiezione globale che ottiene la fiducia della maggioranza degli italiani, ovvero il 60,7%, è Papa Leone XIV. A pesare su questa situazione c'è anche l'immobilismo europeo sui temi internazionali, tra cui i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

