Due esplosioni sono state segnalate nel cuore della notte ad Erchie, a pochi giorni dai cinque arresti nel Foggiano. La banda, nota come “della marmotta”, non si ferma e continua a mettere sotto pressione le forze dell’ordine. I responsabili hanno colpito ancora, dimostrando di essere pronti a tornare all’azione nonostante i blitz di pochi giorni fa.

Quattro giorni dopo i fermi eseguiti nel Foggiano, un'altra "batteria" in azione in pieno centro. Potrebbero però essere tornati a mani vuote, indagano i carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco ERCHIE - A soli quattro giorni dai cinque fermi in carcere eseguiti dai carabinieri nel Foggiano, la “banda della marmotta” torna a colpire. Anzi, le bande. Perché era palese che fossero più batterie in azione, ad assaltare i bancomat. Due esplosioni hanno squarciato la notte appena trascorsa, quella tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio 2026, a Erchie. A essere preso di mira, lo sportello dell'agenzia della Cassa Rurale e Artigiana in via Roma.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Quelli della marmotta non si fermano: due esplosioni nel cuore della notte; Quelli della ''marmotta', la banda di matrice foggiana che funesta tutta Italia. Infante: Grave e pericoloso fenomeno - FoggiaToday

Foggia Reporter. . FOGGIA - Presa la banda "della marmotta": tre arresti dei carabinieri e 13 indagati. I carabinieri di Cerignola hanno scoperto una organizzazione criminale, con base logistica in provincia di Foggia specializzata nell'assalto a sportelli ATM - facebook.com facebook