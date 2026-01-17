Accoltellato nel cuore della città | orrore in Italia è successo davanti a tutti

Un episodio di violenza si è verificato nel centro di Bari, dove un uomo di 40 anni, Amleto Magellano, è stato colpito con un’arma da taglio e ha perso la vita. L’accaduto è avvenuto venerdì 17 gennaio in via Montegrappa, davanti agli occhi dei passanti. Magellano, noto alle forze dell’ordine, è stato soccorso ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La vicenda sta suscitando attenzione e preoccupazione nella comunità locale

È stato ucciso in pieno centro a Bari, mentre camminava a piedi lungo la strada. Un uomo di 40 anni, Amleto Magellano, noto alle forze dell'ordine, è morto nella serata di venerdì 17 gennaio dopo essere stato accoltellato in via Montegrappa, a pochi passi dal cuore della città. L'agguato è avvenuto poco dopo le 18. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata raggiunta da una persona a piedi che, senza apparente esitazione, avrebbe sferrato diversi fendenti con un'arma da taglio, colpendolo ripetutamente. Non è ancora chiaro se i due si conoscessero né se l'aggressione sia maturata al culmine di una lite o si sia trattato di un attacco premeditato.

