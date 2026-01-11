Sabatini analizza la corsa scudetto, esprimendo una posizione chiara sul Milan e sull’Inter. Secondo l’ex dirigente, il Milan appare sfavorito nella lotta al titolo, mentre sull’Inter si concentra sulle differenze tra le rose e le possibilità di successo. In questo confronto, vengono approfonditi i punti di forza e le criticità delle due squadre, offrendo uno sguardo obiettivo sulla situazione attuale del campionato italiano.

Inter News 24 Sabatini sullo scudetto: il confronto tra Inter e Napoli e il peso delle rose nella corsa al titolo. Il pareggio maturato al Franchi contro la Fiorentina ha riaperto il dibattito sulle reali ambizioni del Milan nella corsa allo scudetto. A fare chiarezza sul momento dei rossoneri è stato Sandro Sabatini, intervenuto sul proprio canale YouTube con un’analisi netta e senza mezzi termini. Secondo il noto giornalista, il sogno tricolore del Milan non sarebbe mai stato davvero concreto, nonostante una stagione complessivamente positiva. Nel suo intervento, Sabatini ha sottolineato come il Milan resti una squadra competitiva, ma non al livello delle principali favorite. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini deciso: «Corsa Scudetto? Il Milan lo considero fuori. Sull’Inter dico che…»

Leggi anche: Zazzaroni sulla corsa scudetto: «C’è un livellamento del campionato. E sull’Inter dico questo»

Leggi anche: Inter, Marotta: “Non rispondo a quello che ha detto Conte, Milan in corsa per lo scudetto”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juventus, Walter Sabatini: 'Credere nello scudetto non è una pazzia' - Secondo quanto riferito a Tuttosport dal ds Walter Sabatini, le parole del tecnico Luciano Spalletti, sulla possibile corsa allo scudetto della Juventus, non sono state pronunciate a caso, ma poggiano ... it.blastingnews.com

Sandro Sabatini non ha dubbi: 'Sì, la Juve è di nuovo in lotta per lo scudetto' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista sportivo Sandro Sabatini, la Juventus avrebbe tutti i crismi per rientrare nella corsa per lo scudetto, in particolare grazie agli aggiustamenti ... it.blastingnews.com

Sandro #Sabatini a #Numer1: “#Spalletti sui rigori, svegliati” Ma poi, perché scomodare #DelPiero, #Totti e altri grandi rigoristi della storia del calcio Come se fosse l’unico al mondo ad aver tirato un rigore di merda. Se quel rigore fosse entrato, oggi sta - facebook.com facebook