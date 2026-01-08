L’Inter passa a Parma e allunga in vetta | per lo scudetto d’inverno è duello col Milan | La nuova classifica di Serie A

L’Inter prosegue la sua marcia in Serie A, conquistando una vittoria a Parma e rafforzando la leadership in classifica. La squadra nerazzurra, in un scenario di campionato ancora aperto, si conferma come una delle più solide e costanti del torneo, mantenendo il vantaggio sul Milan e consolidando la posizione di testa. La lotta per lo scudetto d’inverno si fa sempre più equilibrata, con Inter e Milan in prima linea.

Lo " scudetto " d'inverno è un affare tutto meneghino. Nella serata in cui il Napoli frena al Maradona contro il Verona, recuperando comunque nella ripresa lo svantaggio iniziale di due reti, l' Inter conferma di essere la squadra più solida e in forma del periodo infilando la sesta vittoria consecutiva con il successo draccolto a Parma tra la nebbia. Un 2-0 con un gol per tempo che consente alla squadra di Chivu di allungare in vetta alla classifica, in attesa del Milan impegnato questa sera contro il Genoa. Il match dei rossoneri a San Siro chiuderà il girone di andata, anche se formalmente mancano ancora i recuperi dei match posticipati per la Supercoppa.

