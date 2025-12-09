Tutti possono contribuire a salvare una vita | cento bambini imparano la manovra salvavita di Heimlich
Si è conclusa con un grande successo e un riscontro entusiasta da parte dei partecipanti l'iniziativa Pait (Progetto Arriva In Tempo), ideata e realizzata dall'associazione culturale Ultrasuoni in collaborazione con l'associazione di volontariato Croce Bianco Azzurra. Il progetto, strutturato in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
