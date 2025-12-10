Sportello legale Il centro anziani amplia i servizi

Il centro anziani di piazza Risorgimento amplia i propri servizi, offrendo uno sportello legale dedicato agli over 65. Con un’offerta in crescita, il centro diventa un punto di riferimento sempre più completo per i residenti, fornendo supporto e assistenza su questioni legali e altre necessità, rafforzando il ruolo di supporto e socializzazione della struttura.

Il Centro anziani "diventa grande" e coinvolge sempre più over 65 che, nei locali di piazza Risorgimento, riescono a trovare sempre più risposte. Oltre agli aspetti prettamente ludici, infatti, la gamma di servizi offerta dall’amministrazione Musella alla terza età spazia dai servizi di prossimità agli sportelli giuridici e legali per continuare con l’ università della terza età, i corsi di ginnastica, o ancora i corsi di formazione per gli anziani e gli sportelli dedicati agli aspetti giuridici e legali. Temi impegnativi, che non sono secondari, però, al lo scopo originario del centro: l’aggregazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sportello legale. Il centro anziani amplia i servizi

