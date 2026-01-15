Volterra tiene sul turismo. Meno presenze più qualità. Crescono visite e scuole.

A Volterra, nel 2025, si osserva un calo complessivo delle presenze turistiche, in linea con il trend regionale della Toscana. Tuttavia, si registra un aumento della qualità delle visite, con più visitatori individuali a tariffa intera e un incremento delle visite scolastiche. Questi segnali indicano un interesse più mirato e qualificato, contribuendo a un turismo più sostenibile e attento alle peculiarità del territorio.

Meno visitatori complessivi, ma un turismo di qualità e interessato. Nel calo generale del turismo in Toscana nel 2025, che a livello regionale segna un -0,4% di presenze, arrivano segnali positivi dal colle etrusco, che, in un calo generale di visitatori, ha registrato una crescita tanto di visitatori singoli a tariffa intera quanto delle visite scolastiche. Analizzando infatti i numeri relativi ai musei civici – Pinacoteca, Museo Etrusco Guarnacci, Museo di Arte Sacra, Ecomuseo dell’Alabastro e Teatro Romano – nel 2025 le presenze complessive si attestano a 198.083 visitatori, in calo del 4,4% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

