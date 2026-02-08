Poggibonsi | turismo al top! Crescono arrivi e presenze Soddisfatta la sindaca Cenni

Poggibonsi supera le aspettative nel turismo. Arrivi e presenze sono cresciuti, portando un buon ritmo all’economia locale. La sindaca Cenni si dice soddisfatta dei dati, che mostrano come il settore stia andando forte, anche oltre i segmenti tradizionali come camper e arredamento.

Non solo camper, arredamento e metalmeccanico. L’economia di Poggibonsi ha un altro settore forte: il turismo. E’ boom di visitatori. La lingua dei numeri, che non bluffa mai, dice che nel 2025, rispetto all’anno precedente, si è registrato un più 14 per cento negli arrivi e un più 8 per cento nelle presenze. I motivi di questa crescita? La posizione strategica di Poggibonsi, vicina a città e aree turistiche per eccellenza come Siena, Firenze, San Gimignano, Volterra e il Chianti, e l’’appeal’ dei vari Archeodromo, Fortezza Medicea, Fonte delle Fate. "Dati che ci spronano ad andare avanti e a fare sempre di più per valorizzare una risorsa preziosa per la città e il territorio – afferma la sindaca Susanna Cenni – Un impegno in varie direzioni e sempre con un lavoro di squadra con tutti gli attori coinvolti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

La sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana, ha avuto un incontro privato con Papa Leone XIV.

Poggibonsi si prepara al futuro con un piano di investimenti e interventi programmati per il 2026.

