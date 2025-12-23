Yeman Crippa alla Coelmo Napoli City Half Marathon 2026

Yeman Crippa parteciperà alla Coelmo Napoli City Half Marathon 2026, un evento che riunisce appassionati di corsa e amatori in un percorso cittadino. La manifestazione si distingue per la sua organizzazione accurata e l’atmosfera coinvolgente, offrendo un’occasione ideale per vivere una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà. L’appuntamento rappresenta un momento importante nel calendario delle corse su strada in Italia.

Poche ore alla festa più attesa dell'anno, il Natale, che arriva con la sua atmosfera magica e la promessa di regali speciali. A due mesi dalla Coelmo Napoli City Half Marathon, Napoli Running annuncia il regalo pensato per festeggiare Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: per tutti i runner che saranno al via domenica 22 febbraio 2026 e per l'atletica italiana, nel parterre degli atleti ci sarà il fuoriclasse azzurro Yeman Crippa che torna sulle strade del capoluogo partenopeo con obiettivi grandiosi. Yeman Crippa. I riflettori sono dunque già puntati sull'azzurro Yeman eberhan «Yeman» Crippa (GS Fiamme Oro Padova), un ritorno da campione imbattuto, suo, infatti il record italiano di mezza maratona di 59'26" fatto segnare nel 2022, quando, allo stesso tempo, si è laureato primo italiano ad abbattere il muro dell'ora sulla distanza di mezza maratona e marcato il primato del percorso.

