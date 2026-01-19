La Coelmo Napoli City Half Marathon si terrà il 22 febbraio, attirando oltre 5.000 partecipanti da più di 117 nazioni. Con un record di iscrizioni già chiuse, l’evento si conferma come una delle principali competizioni di corsa su strada, portando Napoli al centro dell’attenzione internazionale. Un’occasione per runner di tutto il mondo di vivere un’esperienza sportiva in una delle città più affascinanti d’Italia.

117 Nazioni presenti, oltre 5000 i partecipanti dall’estero. Coelmo Napoli City Half Marathon il 22 febbraio sarà la capitale mondiale del running. C’è la sfida tra i due italiani più forti di sempre: Yeman Crippa vs Pietro Riva. Parlare di successo non basta a rendere l’idea, sono 10mila gli atleti che, domenica 22 febbraio 2026, hanno scelto di vivere la grande festa della Coelmo Napoli City Half Marathon, manifestazione organizzata da Napoli Running, che si fregia della Road Race di World Athletics e del Gold Label FIDAL. Napoli Running ringrazia per questo regalo da 10mila partecipanti che coloreranno le strade di Napoli in un evento che entrerà nella storia dello sport italiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - 10mila iscritti per Coelmo Napoli City Half Marathon, record e iscrizioni chiuse

Napoli City Half Marathon, la carica dei 10mila: record di iscritti

La Napoli City Half Marathon si prepara ad accogliere oltre 10.000 partecipanti nella sua prossima edizione, prevista per domenica 22 febbraio 2026. Organizzata da Napoli Running, questa gara di mezza maratona, riconosciuta da World Athletics e FIDAL, rappresenta un importante evento sportivo e culturale per la città. Un appuntamento che unisce sport, passione e tradizione, attirando atleti e appassionati da tutta Italia.

Yeman Crippa alla Coelmo Napoli City Half Marathon 2026

Yeman Crippa parteciperà alla Coelmo Napoli City Half Marathon 2026, un evento che riunisce appassionati di corsa e amatori in un percorso cittadino. La manifestazione si distingue per la sua organizzazione accurata e l’atmosfera coinvolgente, offrendo un’occasione ideale per vivere una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà. L’appuntamento rappresenta un momento importante nel calendario delle corse su strada in Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

10mila iscritti per Coelmo Napoli City Half Marathon - Parlare di successo non basta a rendere l’idea, sono 10mila gli atleti che, domenica 22 febbraio 2026, hanno scelto di vivere la grande festa della Coelmo N ... expartibus.it