Codigoro | Riqualificazione centro commercianti in allerta Pronti

Il piano di riqualificazione delle strade nel centro di Codigoro causa preoccupazioni tra i commercianti, che temono possibili conseguenze sulle loro attività. L’amministrazione ha annunciato interventi sulla pavimentazione di alcune vie principali, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto del quartiere. La modifica comporterà lavori di ristrutturazione e deviazioni del traffico, che potrebbero influenzare le vendite nelle prossime settimane. I negozianti attendono aggiornamenti sui tempi di realizzazione di queste opere.

Codigoro tra Riqualificazione e Ricerca di Equilibrio: Al Centro il Sostegno ai Commercianti. Codigoro si prepara a un periodo di significativi cambiamenti nel suo centro storico, con un piano di riqualificazione della pavimentazione che interesserà diverse vie e piazze. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alice Sabina Zanardi, ha convocato un incontro pubblico per illustrare le fasi operative degli interventi e le relative modifiche alla viabilità, cercando di minimizzare i disagi per residenti e attività commerciali. La questione del sostegno ai commercianti, potenzialmente colpiti dai lavori, è al centro del dibattito e dell’attenzione dell’opposizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Indennizzi ai commercianti per i lavori nel centro storico.

Indennizzi ai commercianti per i lavori nel centro storicoCodigoro: in attesa di conoscere il programma dettagliato, l’appello dei consiglieri Tomasi e Barboni ... msn.com

Progetto di riqualificazione dei chiassini, nuovo incontro con i commerciantiPrato, 7 novembre 2025 - In attesa dell’arrivo delle luminarie natalizie, saranno raddoppiate le lanterne nei cinque chiassini del centro storico al centro del progetto di riqualificazione del Comune. lanazione.it