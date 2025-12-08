Lite in centro 30enne accoltellato Residenti e commercianti esausti Centro d’accoglienza nel mirino
Intorno a mezzanotte e mezza di domenica, un trentenne di origine tunisina è rimasto vittima di un accoltellamento nel centro storico di Cesena, in corso Ubaldo Comandini, nella zona del porticato del conservatorio. L’aggressore sarebbe un marocchino di 24 anni. L’esatta dinamica è ancora da chiarire, ma dai primi riscontri parrebbe che i due abbiano avuto un acceso diverbio sfociato prima in una serie di calci e spinte in seguito alle quali sarebbero state danneggiate alcune vetture e una serie di ciclomotori parcheggiati in zona. Da lì la situazione è ulteriormente degenerata, tanto che è spuntato un coltello e il trentenne sarebbe rimasto ferito nella parte posteriore del corpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
