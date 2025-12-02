Emergenza furti i commercianti | | Pronti ad arruolare i vigilantes

Se ne parla da anni. Ma adesso, dopo l’ondata di furti e spaccate nelle attività in centro storico a Santarcangelo, ’ Città viva ’ ci riprova. L’associazione che riunisce gran parte di negozi, bar e locali in centro sta valutando, insieme ai suoi associati, di ’arruolare’ la vigilanza privata. "Non è un ragionamento che nasce da oggi – premette Alex Bertozzi, il presidente di ’Città viva’ – Tra di noi se ne parla dal 2022, ma finora non si è mai fatto nulla". Dopo la serie di furti alla gioielleria di Giovanni Pedrosi e le spaccate in vari negozi delle ultime settimane, la questione "è tornata più che mai attuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

