Cocaina in cassaforte arrestato 32enne

A Palagiano, un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo che i Carabinieri hanno trovato cocaina nella sua cassaforte. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione domiciliare condotta nel pomeriggio di ieri, su mandato delle autorità locali. L’uomo aveva nascosto la droga in un mobile nella camera da letto, cercando di nascondere la sostanza. I militari hanno sequestrato circa 50 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. L’arrestato ora si trova in carcere in attesa di giudizio.

Nel pomeriggio di ieri, a Palagiano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Massafra hanno portato a termine un'importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, culminata con l'arresto di un 32enne del posto, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio. L'intervento è scaturito da un controllo del territorio, costantemente intensificato dall'Arma per prevenire e reprimere i reati in materia di droga. Durante la verifica su strada, i militari dell'Arma hanno sottoposto l'uomo a perquisizione veicolare, rinvenendo sei panetti di hashish per un peso complessivo di circa 600 grammi, abilmente occultati.