Un giovane di 26 anni filippino ha preso di mira una comunità per minori a Sesto Fiorentino e ha aggredito un’educatrice, colpendola con pugni e rubando la cassaforte. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo l’irruzione, che ha causato scompiglio tra i ragazzi e il personale della struttura. La rapina si è verificata nel pomeriggio, quando il 26enne è entrato nel centro e ha aggredito l’educatrice prima di fuggire con il bottino.

Un 26enne originario delle Filippine è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Firenze perché ritenuto responsabile di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un’educatrice. I fatti sono avvenuti il 4 gennaio scorso all’interno della comunità educativa per minori Alidoro, situata a Sesto Fiorentino, in Largo Stephen Biko. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il 26enne si sarebbe introdotto nella struttura senza essere ospite. Una volta all’interno, avrebbe aggredito l’educatrice colpendola ripetutamente al volto con dei pugni, ostruendole la bocca per impedirle di chiedere aiuto e sottraendole i telefoni cellulari in suo possesso, così da evitare che potesse contattare l’esterno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sesto Fiorentino, irruzione in comunità: educatrice presa a pugni e cassaforte rubata, arrestato 26enne

Educatrice di comunità per minori picchiata e imbavagliata a Sesto Fiorentino: arrestato 26enneUn uomo di 26 anni ha aggredito un’educatrice di comunità per minori a Sesto Fiorentino, causando ferite e momenti di paura.

Aggredisce un’educatrice e rapina la comunità per minori, arrestato un 26enneIl 26enne di origine filippina ha aggredito un’educatrice e rubato denaro dalla comunità per minori “Alidoro” a Sesto Fiorentino, causando l’intervento delle forze dell’ordine.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.