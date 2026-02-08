L' Eredità quando è nato Sinner? E Giada risponde così | gaffe senza precedenti

Durante la puntata di domenica 8 febbraio di L’Eredità, Giada ha fatto una gaffe che ha attirato l’attenzione. Quando Marco Liorni le ha chiesto in quale data nasce Jannik Sinner, la concorrente ha dato una risposta sbagliata, scatenando le critiche sui social. È un errore che ha fatto discutere molti, considerando anche le reazioni sulla rete.

Giada travolta dalle critiche. Questa volta l'errore della concorrente de L'Eredità è clamoroso. Accade nella puntata di domenica 8 febbraio su Rai 1, quando Marco Liorni chiede in quale data nasce Jannik Sinner. E la risposta è da non credere: "1980", risponde Giada sconvolgendo tutti. "Ma come si fa a rispondere che Sinner è nato nel 1980? Mi pare chiaro che nn possa avere 46 anni no?", si legge su X. D'altronde Giada è spesso nel mirino degli utenti del web. Addirittura, durante la puntata precedente, ecco alcuni commenti: "Ma sfidate Giada che ce la togliamo di mezzo, povera Raffaela", "Giada ha qualche santo in Rai. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

