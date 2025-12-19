Putin risponde così a un giornalista della Bbc | Nessun’altra guerra se la Russia verrà trattata con rispetto – Video

“Non ci saranno nuove operazioni speciali se la Russia viene trattata con rispetto “. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nella sua conferenza stampa di fine anno – durata oltre quattro ore e mezza, con 80 domande – in diretta tv. Secondo Putin, che ha risposto a un giornalista della Bbc, “l’Occidente ha creato con le proprie mani l’attuale conflitto in Ucraina e ha continuato ad aggravare la situazione”. Putin ha anche respinto come “assurde” le affermazioni secondo cui la Russia potrebbe attaccare l’Europa, sostenendo che l’Occidente stia creando “un’immagine di nemico” della Russia per coprire i propri errori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

