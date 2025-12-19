“Non ci saranno nuove operazioni speciali se la Russia viene trattata con rispetto “. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nella sua conferenza stampa di fine anno – durata oltre quattro ore e mezza, con 80 domande – in diretta tv. Secondo Putin, che ha risposto a un giornalista della Bbc, “l’Occidente ha creato con le proprie mani l’attuale conflitto in Ucraina e ha continuato ad aggravare la situazione”. Putin ha anche respinto come “assurde” le affermazioni secondo cui la Russia potrebbe attaccare l’Europa, sostenendo che l’Occidente stia creando “un’immagine di nemico” della Russia per coprire i propri errori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Putin risponde così a un giornalista della Bbc: “Nessun’altra guerra se la Russia verrà trattata con rispetto” – Video

Leggi anche: Ucraina-Russia, Trump: “Ho parlato con Putin. Mai così vicini alla fine della guerra”

Leggi anche: Guerra in Ucraina, perché trattare con la Russia è così difficile: i no di Putin e su cosa è disposto a cedere

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tajani risponde a Putin: "Maialini che scodinzolano in Ue No, solo leader eletti" x.com

Nella puntata di oggi del podcast "Il Risveglio della Ragione": - Vladimir Putin risponde picche a tutte le proposte americane ed europee. Lo zar di sempre, che dimostra ogni giorno di non volere nessuna pace 'giusta'. - Caos alla facoltà di Medicina: il 'semestr - facebook.com facebook