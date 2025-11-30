Troppi clienti con precedenti penali bar chiuso per una settimana
La polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un bar di Acireale, ritenuto "abituale ritrovo di pregiudicati". Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal questore di Catania, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
RèSpeak. . Ma che lavori a fare se non impari niente? Troppi lavori ti lasciano fermo: zero formazione, zero crescita. Da ReSpeak invece cresci ogni giorno. ? Impari a comunicare, gestire clienti reali e lavori con coach che ti seguono passo passo. - facebook.com Vai su Facebook
Clienti con precedenti, degrado e le lamentele dei residenti: chiuso un bar di Milano - Troppi clienti con precedenti, le lamentele dei residenti e quella sospensione della licenza decretata tempo fa. Secondo milanotoday.it
Chiude il bar vicino alla scuola di Mariano Comense, era la base di troppi pregiudicati - Bar chiuso per 15 giorni a Mariano Comense: sospensione decisa dopo controlli su presenze pericolose e segnalazioni dei residenti. Lo riporta virgilio.it