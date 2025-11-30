Troppi clienti con precedenti penali bar chiuso per una settimana

Cataniatoday.it | 30 nov 2025

La polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un bar di Acireale, ritenuto "abituale ritrovo di pregiudicati". Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal questore di Catania, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

