Classifica Radio Anche A Vent’anni Si Muore di Blanco è il brano più ascoltato

Blanco conquista il primo posto nella classifica radio con “Anche A Vent’anni Si Muore”. La popolarità del brano cresce grazie alle numerose trasmissioni in radio e alle playlist degli ascoltatori. La chart, pubblicata da Earone, copre la settimana dal 13 al 19 febbraio e mostra poche variazioni tra i primi dieci brani. Tra gli altri artisti più ascoltati ci sono Bruno Mars, Ernia, Raye e Noemi. La tendenza si mantiene stabile da settimane.
La Classifica Radio stilata da Earone riferita alla settimana dal 13 al 19 febbraio, ha una nuova numero uno in una top ten che cambi poco rispetto a sette giorni fa con Blanco, Bruno Mars, Ernia, Raye e Noemi, nelle parti più alte della chart. Alla #10, in discesa dalla #6, Esibizionista di Annalisa: il brano, terzo estratto da Ma Io Sono Fuoco, arriva dopo il successo di Piazza San Marco (feat. Marco Mengoni) e Maschio. Esibizionista è firmato dalla stessa artista con Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Geolier perde otto posizioni, scendendo dalla vetta conquistata la scorsa settimana con Canzone D’Amore, fermandosi alla #9. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Blanco torna con il nuovo singolo "Anche a vent'anni si muore", disponibile dal 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy.
