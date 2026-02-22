Classifica Radio Anche A Vent’anni Si Muore di Blanco è il brano più ascoltato

Blanco conquista il primo posto nella classifica radio con “Anche A Vent’anni Si Muore”. La popolarità del brano cresce grazie alle numerose trasmissioni in radio e alle playlist degli ascoltatori. La chart, pubblicata da Earone, copre la settimana dal 13 al 19 febbraio e mostra poche variazioni tra i primi dieci brani. Tra gli altri artisti più ascoltati ci sono Bruno Mars, Ernia, Raye e Noemi. La tendenza si mantiene stabile da settimane.

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, “Anche A Vent’anni Si Muore” di Blanco è il brano più ascoltato

La Classifica Radio stilata da Earone riferita alla settimana dal 13 al 19 febbraio, ha una nuova numero uno in una top ten che cambi poco rispetto a sette giorni fa con Blanco, Bruno Mars, Ernia, Raye e Noemi, nelle parti più alte della chart. Alla #10, in discesa dalla #6, Esibizionista di Annalisa: il brano, terzo estratto da Ma Io Sono Fuoco, arriva dopo il successo di Piazza San Marco (feat. Marco Mengoni) e Maschio. Esibizionista è firmato dalla stessa artista con Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Geolier perde otto posizioni, scendendo dalla vetta conquistata la scorsa settimana con Canzone D’Amore, fermandosi alla #9. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it Leggi anche: Classifica Radio, “Esibizionista” di Annalisa è il brano più ascoltato “Anche a vent’anni si muore”, il nuovo singolo di BlancoBlanco torna con il nuovo singolo “Anche a vent’anni si muore”, disponibile dal 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy. How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Classifica Radio 2026, settimana 8: Blanco primo con Anche a vent’anni si muore; Anche a vent’anni si muore di Blanco al Top della classifica EarOne; Classifica radio più attive sui social: Rtl 102.5 sempre leader, Rds top per video; BLANCO è l’artista più suonato in radio: Anche a vent’anni si muore è #1 EarOne. Classifica radio, Anche a vent’anni si muore di Blanco è il brano più ascoltatoLa Classifica Radio stilata da Earone riferita alla settimana dal 13 al 19 febbraio, ... msn.com Classifica airplay radio 13-19 febbraio 2026: Blanco primo con Anche a vent’anni si muoreClassifica EarOne Airplay Radio settimana 8/2026: Blanco al primo posto con Anche a vent'anni si muore. Bruno Mars secondo, Ernia terzo. Top 10 completa. lifestyleblog.it Ogni sabato pomeriggio alle 16:00 su radio Anagni TV c'è la nostra e vostra classifica italiana. Vota qui sotto la tua canzone preferita oppure indica la tua preferenza con un messaggio whatsapp al numero 348 437 2960 - facebook.com facebook #Blanco guida la classifica dei brani più trasmessi in radio nell'ultima settimana secondo #EarOne. x.com