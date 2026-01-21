Anche a vent’anni si muore il nuovo singolo di Blanco

Blanco torna con il nuovo singolo “Anche a vent’anni si muore”, disponibile dal 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy. L’artista annuncia il brano attraverso un teaser sui social, confermando il suo impegno nel proporre musica autentica e riflessiva. Il singolo rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso musicale di Blanco, consolidando la sua presenza nel panorama italiano.

ROMA – Il video spoiler apparso sui suoi canali social ha subito generato interesse: Blanco annuncia l'uscita del nuovo singolo "Anche a vent'anni si muore" da venerdì 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy). A vent'anni le scelte, i sogni e le paure assumono un peso diverso, il confine tra slancio e smarrimento è sottile: è in questo spazio fragile che prende forma "Anche a vent'anni si muore". Il brano, raccontando la crisi come parte inevitabile del percorso, affronta senza filtri il disincanto della crescita con una scrittura spontanea che non cerca scorciatoie emotive ma sceglie di restare fedele alla realtà.

Blanco torna con il nuovo singolo "Anche a vent'anni si muore", disponibile dal 23 gennaio su piattaforme digitali e in radio, pubblicato da EMI Records Italy.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Blanco pubblicherà venerdì il nuovo singolo Anche a vent'anni si muore, racconto della crescita come accettazione della propria fragilità.

Blanco annuncia il ritorno con un nuovo singolo dal titolo forte e spiazzante, Anche a vent'anni si muore, in uscita dal 23 gennaio sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy.

Con "Anche a vent’anni si muore" #Blanco alza l'asticella e racconta molto di se stesso e delle sue fragilità con una produzione importante e solida che cattura al primo ascolto. Una bella canzone che va ad aggiungersi a “Piangere a 90” e “Maledetta rabbia”. x.com