Classifica Radio Esibizionista di Annalisa è il brano più ascoltato
La Classifica Radio stilata da Earone ha una top ten dominata dalle donne che vede Annalisa e Taylor Swift i nsieme a Tommaso Paradiso ed alle risalita di Noemi e Cesare Cremonini. La numero uno della scorsa settimana Senz’Anima di Irama scivola alla #10. Scritto da Giulio Nenna, Daniele Mona ed Andrea Biviano, arriva dopo la super hit Ex. Una confessione nuda, registrata d’impulso, in cui dolore e femminilità si intrecciano in una verità irripetibile. Una ferita aperta che non chiede perdono ma soltanto di essere ascoltata. Tiziano Ferro mantiene la #9 con Fingo&Spingo. Il brano contenuto nell’album Sono Un Grande è arrivato al primo posto della chart nella settimana numero 47 e nell’ultima classifica è il singolo di un’artista indipendente più ascoltato in radio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
La classifica dei film più visti della settimana su Radio Studio 90 Italia, ecco i titoli che hanno incassato di più. On air dalle 13:00 alle 14:00 di giovedì con @robirvl Non perdete l’appuntamento per scoprire quali titoli stanno dominando il #boxoffice Seguici p - facebook.com facebook
Classifica radio @earonemusic week 51/2025 #1 (+1) Esibizionista - @NaliOfficial #2 (+1) The Fate Of Ophelia - @taylorswift13 #3 (+1) Forse - #TommasoParadiso #4 (+3) Bianca - @noemiofficial #5 (=) Man I Need - #OliviaDean #6 (+5) Ragazze Facili - @Cr x.com
