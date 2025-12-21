Classifica Radio Esibizionista di Annalisa è il brano più ascoltato

La Classifica Radio stilata da Earone ha una top ten dominata dalle donne che vede Annalisa e Taylor Swift i nsieme a Tommaso Paradiso ed alle risalita di Noemi e Cesare Cremonini. La numero uno della scorsa settimana Senz’Anima di Irama scivola alla #10. Scritto da Giulio Nenna, Daniele Mona ed Andrea Biviano, arriva dopo la super hit Ex. Una confessione nuda, registrata d’impulso, in cui dolore e femminilità si intrecciano in una verità irripetibile. Una ferita aperta che non chiede perdono ma soltanto di essere ascoltata. Tiziano Ferro mantiene la #9 con Fingo&Spingo. Il brano contenuto nell’album Sono Un Grande è arrivato al primo posto della chart nella settimana numero 47 e nell’ultima classifica è il singolo di un’artista indipendente più ascoltato in radio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

